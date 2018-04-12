Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

الكويتية تعلق رحلاتها إلى بيروت

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية

علقت الخطوط الجوية الكويتية الخميس رحلاتها المتجهة إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان نشرته على تويتر إنها اتخذت هذا القرار بناء على تحذيرات أمنية أصدرتها السلطات القبرصية "بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان".

وكانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) قد دعت شركات الطيران الثلاثاء إلى توخي الحذر في شرق المتوسط "لاحتمال شن ضربات جوية في سورية خلال 72 ساعة".

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس واشنطن وحلفاؤها سبل الرد على هجوم دوما الكيميائي الذي أودى بنحو 60 شخصا في الغوطة الشرقية.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG