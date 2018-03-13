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رحيل الفنان الكويتي عبد الله الباروني

الفنان الكويتي الراحل عبد الله الباروني

توفي الممثل الكويتي عبد الله الباروني عن عمر يناهز 44 عاما، فيما ذكرت أنباء أنه أصيب بنوبة قلبية أودت به.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن جثمان الفنان سيوارى الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات.

وأشاع نبأ رحيل الفنان الذي كان يشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حالة من الصدمة والحزن. وفيما يلي تغريدات بعض مستخدمي تويتر عن وفاة الباروني.​:

ولد الباروني عام 1973 ودخل عالم التمثيل في 1991 من بوابة المسرح فشارك في أعمال منها "فري كويت" و"غابة الفرح" و"المحقق كونان" ونال جائزة أفضل ممثل دور ثان من مهرجان الكويت المسرحي عام 2000 عن دوره في مسرحية "صانع السفن".

انتقل بعد ذلك إلى الدراما التلفزيونية التي أكسبته شهرة كبيرة في الكويت وبرز في مسلسل "الاختيار" عام 2000 ما فتح أمامه الباب للمشاركة في عدد كبير من المسلسلات منها "الأصيل" و"رحلة شقى" و"إخوان مريم" و"مسك وعنبر" و"أنيسة الونيسة".

قدم عددا قليلا من الأعمال السينمائية منها فيلم "شباب كول" في 2004 و"شقة ستة" في 2015 و"هامه" في 2017.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "الخافي أعظم" من تأليف عبد الله السعد وإخراج أحمد المقلة والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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