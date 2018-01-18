متحدثة: 600 مقاتلة قضين خلال المعارك ضد داعش في سورية

سميرة علي مندي

قالت القيادية الكردية نسرين عبد الله الأربعاء إن 600 مقاتلة من وحدات حماية المرأة قُتلن خلال معارك تحرير الرقة ومناطق شمال سورية من سيطرة تنظيم داعش المتشدد.

وأوضحت عبد الله، المتحدثة باسم الوحدات، لـ "راديو سوا" أن النساء المقاتلات اللاتي شاركن في العمليات العسكرية ضد داعش لسن فقط كرديات بل "إن عددا منهن عربيات وأجنبيات" قتل بعضهن أيضا.

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وكانت "قوات سورية الديموقراطية" المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة التي كانت تعد أبرز معقل لداعش في سورية.

وأضافت عبد الله أن "فتيات ونساء عربيات من الرقة" انضممن إلى وحدات حماية المرأة "لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

المصدر: راديو سوا