كاوا الحداد.. 'بطل أسطوري' ضحية للصراع في عفرين

فور دخولهم إلى وسط مدينة عفرين، أقدم مقاتلون سوريون موالون لأنقرة على تدمير تمثال كاوا الحداد، بطل أسطورة كردية قديمة ترتبط بعيد النوروز، رأس السنة الكردية التي يحتفل بها سنويا في 21 آذار/مارس.

وتظهر مقاطع فيديو من المدينة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين مشاركين في العملية التركية يطلقون النار على التمثال قبل أن تعمد جرافة إلى إنزاله وتدميره.

من هو كاوا؟

كاوا الحداد (نسبة إلى مهنته) هو بطل كردي، تقول الأسطورة إنه نجح في التحايل على ملك ظالم.

وتمكن عبر حنكته من إنقاذ شبان المدينة الذين كان يأمر الملك بقتل اثنين منهم يوميا. وبدأ بجمعهم في الجبال المحيطة بالمدينة وتزويدهم بسيوف كان الحدادون يصنعونها في تلك الفترة، قبل أن يهاجموا قصر الملك ويحرقونه.

ومنح كاوا شارة الانطلاق للهجوم عبر إشعال النيران التي تعد رمزا مقدسا لدى الأكراد وما زالت عادة يتبعونها خلال احتفالاتهم.

وتناقلت شعوب عدة هذه الأسطورة على مدى قرون ليضيف كل منها شيئا من تراثه.

أهميته الرمزية

في التاريخ الكردي، يرمز كاوا الحداد "إلى العمل والعقلانية ... وكذلك الحرية والانعتاق من العبودية والثورة على الظلم والطغيان"، وفق ما أوضح الكاتب والباحث في التاريخ الكردي فارس عثمان.

واعتبر عثمان أن تحطيم التمثال في عفرين "اعتداء على كل ما يرمز.. ويعني العودة إلى الاستبداد والجهل والظلام".

ويحضر اسم كاوا في الأغاني التقليدية الكردية وفي الروايات والقصص التي يتناقلها الاكراد.

عيد النوروز

وأثار تحطيم المقاتلين المشاركين في الهجوم الكردي على عفرين امتعاض الأكراد في سورية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن الحادثة جاءت قبل ثلاثة أيام من احتفال الأكراد بعيد النوروز، رأس السنة الكردية.

ويرتبط هذا العيد مباشرة بكاوا. ويقول عثمان "من خلال قيامه بثورته تحرر من العبودية... انطلق إلى بداية سنة جديدة ترمز إلى الولادة"، في إشارة الى النوروز الذي يحتفل به الأكراد مع بداية فصل الربيع ويرتدون الثياب المزركشة ويشعلون النيران.

حوادث مماثلة

وتكرر منذ بدء الحرب في سورية تحطيم تماثيل في مناطق عدة، خصوصا على يد تنظيم داعش الذي دمر آثارا في سورية والعراق المجاورة بحجة أنها "أصنام".

وبمعزل عن انتهاكات تنظيم داعش، عمد مسلحون من جبهة النصرة في شباط/فبراير 2013 الى قطع رأس تمثال للشاعر أبي العلاء المعري في مسقط رأسه، مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي آذار/مارس 2015، حطم مقاتلون من المجموعة ذاتها تمثال إبراهيم هنانو، أحد الرموز الوطنية في التاريخ السوري، في مدينة إدلب.

المصدر: أ ف ب