وزير الداخلية الكردي في بغداد لبحث إدارة المعابر

قالت مصادر من حكومتي بغداد وأربيل إن وفدا كرديا برئاسة وزير داخلية الإقليم وصل السبت إلى بغداد لبدء محادثات مع المسؤولين فيها.

وصرح مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني لوكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الداخلية كريم سنجاري سيبحث موضوع إدارة المعابر الحدودية البرية مع تركيا وإيران ورفع الحظر العراقي عن مطارات الإقليم.

وتحظر السلطات الاتحادية العراقية الرحلات الخارجية من مطارات أربيل والسليمانية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد مسؤول في مكتب وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وصول الوفد.

وهذه الزيارة هي الأولى بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في الـ25 من أيلول/سبتمبر الماضي.

واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل، كما استعادت من قوات البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا.

لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها منطقة (فيش خابور) التي يمر منها أنبوب تصدير النفط الشمالي الرئيسي الواقع على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.