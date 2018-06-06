ماذا سيحدث لمخاِلفات قواعد المرور في السعودية؟

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن مكان تنقل إليه النساء اللائي يرتكبن مخالفات مرورية تستدعي الإيقاف، وذلك قبل أيام على السماح للسعوديات بالقيادة بعد عقود من المنع ونضال شاق لناشطات رفضن الواقع المفروض عليهن.

ووافق المجلس خلال جلسة مساء الثلاثاء ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على طلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيقاف النساء اللائي يرتكبن مخالفات مرورية موجبة للإيقاف وفق نظام المرور، في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

#مجلس_الوزراء يقرر الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته - في #مؤسسة_رعاية_الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.#واس — واس (@spagov) June 5, 2018

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن تلك المؤسسة هي مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات الإيواء والرعاية والتوجيه الاجتماعي.

وكان حساب "المرور السعودي" الرسمي على تويتر قد أفاد بأن النساء لن يستثنين من أي مخالفات مرورية.

#المرور_سؤال_وجواب | هل سيتم استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل مثلاً؟ pic.twitter.com/wJtvRgZOm2 — #المرور_السعودي (@eMoroor) ١ يونيو ٢٠١٨

وتوجه سعوديون إلى مواقع التواصل على رأسها تويتر، للتعليق على القرار.

#مؤسسة_رعاية_الفتيات والي تسوق بدون رخصه ويش مصيرها 🙊💔 — الحوباء (@n0_0o) June 6, 2018

#مؤسسة_رعاية_الفتيات الي تبغي المخالفات المرورية والتوقيف تسوق السيارة والى تبغي الراحة تجلس في بيت أهلها لا مخالفات مرورية ولا توقيف — سعد الشريف #قادح🇸🇦 (@saad2574) June 5, 2018

وتداول مستخدمو تويتر صورة لـ"المخالفات التي تستدعي التوقيف" لما تشكله من تهديد على السلامة العامة، وبينها القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو عقاقير طبية وكذلك السرعة المفرطة والتفحيط.

المخالفات المرورية التي تستدعي إيقاف النساء المخالفات لدى #مؤسسة_رعاية_الفتيات. pic.twitter.com/csimi5CFx3 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 6, 2018

وقبل أيام أكد سعيد بن عبد الله القحطاني مساعد وزير الداخلية السعودي أن كل سيدة ستقود سيارة في المملكة ستكون مؤهلة، و"لن يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جدا".

وقال معلقا على الأنباء حول إنشاء غرف توقيف خاصة بالسيدات اللواتي يخالفن الأنظمة والقوانين أثناء القيادة "لماذا نبدأ بغرف التوقيف، ولماذا هذا التشاؤم".

تجدر الإشارة إلى أن السعوديات سيسمح لهن رسميا بالركوب خلف المقود اعتبارا من الـ24 من شهر الجاري.

ويمكن للنساء اللائي يبلغن 18 عاما على الأقل التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة.

وكان العاهل السعودي قد أصدر في 26 أيلول/سبتمبر الماضي أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.