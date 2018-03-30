ناشطة سعودية: إصلاحات ولي العهد جعلتنا نكتشف أنفسنا

أنس الصبار

أشادت الناشطة النسوية السعودية سعاد الشمري بما تحقق للمرأة في المملكة خلال الشهور الماضية.

وقالت الشمري إن سلسلة القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخرا شكلت مفاجأة سارة لعدد من قطاعات الشعب السعودي، لكن المرأة كانت أبرز المستفيدين بعد سنوات عجاف لم تفلح خلالها حملات التغيير في اختراق النظام الاجتماعي التقليدي.

وأضافت الشمري في تصريحات لبرنامج المنطقة الحرة على راديو سوا "في عام 2017 تم اكتشاف كائن اسمه المرأة السعودية، هذه الجملة كفيلة بتوضيح إلى أي مدى كنا نعاني وكيف كنا مهمشات وكيف كان التمييز يـُمارس علينا جهارا نهارا".

ووصفت الشمري سعادتها بالقرارات بعبارة: "إحنا السعادة مو شايلتنا عن الأرض".



واعتقلت الشمري عام 2014 إبّان حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز دون أن توضح السلطات سبب الاعتقال لكن جهات حقوقية أكدت أن تصريحات تنتقد تصرفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت السبب وراء اعتقالها.

وترفض الشمري اتهامها والناشطات النسويات "بالتطبيل" للحكومة وتقول: "في الحقيقة نحن إلى اليوم وبكرة ولآخر يوم سنبقى بالمرصاد للأخطاء الحكومية والوزارات لكننا ندعم توجه محمد بن سلمان لأنه أعاد اكتشاف المرأة السعودية وأعاد لها حتى على مستوى المجتمع الحقوق والحريات".

وتطالب الشمري بالسماح بتأسيس جمعيات أهلية نسوية مدنية وتضيف: "كبقية العالم المبتدئ يجب أن تكون هناك وزارة للمرأة إلا إذا سقط التمييز وندخل كنساء في كل الوزارات ويسمح للمرأة بأن تصبح وزيرة".

مساعدة الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في السعودية آمال يحيى المعلـمي، تعتقد أن زيادة نسبة النساء العاملات في سوق العمل السعودي تشكل التغيير الأبرز "اشتملت الرؤية على هدف خاص بالمرأة وهو رفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المئة وقد وصلنا الآن إلى 20% في المئة وهذا مؤشر ممتاز جدا".



لكن المحاضر في جامعة جورج واشنطن والمساعد السابق لرئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. وليام لورنس، يشترط إجراء إصلاحات في المملكة لنجاح التغيير الاجتماعي المتعلق بحقوق المرأة.

ويوضح "إذا تبع التغيير الذي يبدأه محمد بن سلمان انفتاحٌ سياسي يسمح بأن يكون السعوديون العاديون جزءا من عملية التغيير الاجتماعي وأن يدلوا بآرائهم عبر استشارات وانتخابات محلية ونظام سياسي مفتوح.. فحينها سيكون التغيير ذا تأثير أعمق وأطول على المجتمع السعودي".



