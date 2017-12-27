الأزمة الخليجية تتصدر جدول أعمال يلدريم في الرياض

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز محادثات مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في الرياض الأربعاء، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وأبرزها الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية.

وأشار يلدريم قبيل توجهه إلى الرياض الأربعاء إلى أن زيارته التي تستمر يومين ستتناول علاقات أنقرة بمجلس التعاون الخليجي والأزمة القائمة بين بعض دوله منذ أكثر من ستة أشهر.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن تركيا أيدت منذ البداية "حل هذا الخلاف عن طريق الحوار بين الأشقاء"، مشيرا إلى أن أنقرة تبذل جهودا في هذا السياق بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر في حزيران/ يونيو الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ووقفت الحكومة التركية في صف الدوحة منذ بداية الأزمة، وأرسلت مساعدات وبضائع إلى قطر بعد إغلاق منفذها البري الوحيد في إطار العقوبات الاقتصادية. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون إرسال قوات تركية إلى قطر في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين وصلت عدة دفعات من الجنود الأتراك إلى الدوحة كان آخرها هذا الأسبوع.