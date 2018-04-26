منظمة: السعودية أعدمت 48 في 2018

نفذت السعودية أحكاما بالإعدام بحق 48 شخصا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نصفهم في قضايا مخدرات، وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش التي طالبت المملكة بتحسين نظامها القضائي.

وذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أصدرته مساء الأربعاء "لا يزال عدد كبير من المحكومين في قضايا مخدرات ينتظرون إعدامهم إثر إدانات أصدرها النظام القضائي الجنائي".

وقالت مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة لي ويتسون "أن تعدم السعودية هذا العدد الكبير من الناس هو أمر فظيع أصلا، يضاف إلى ذلك أن عددا منهم لم يرتكبوا جرائم عنيفة".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية هذا الشهر إن بلاده يمكن أن تستبدل أحكام الإعدام بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات، باستثناء القضايا المرتبطة بجرائم قتل.

وقالت ويتسون إن "أي خطة للحد من الإعدامات المتصلة بالمخدرات يجب أن تتضمن تحسينات في النظام القضائي الذي لا يوفر محاكمات عادلة".

وفي 2017، أعدم نحو 150 شخصا في المملكة. وذكرت المنظمة أن السعودية نفذت حوالي 600 عملية إعدام منذ بداية عام 2014، أكثر من 200 منها في قضايا مخدرات.