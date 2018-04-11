الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا فوق الرياض

أفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الجوية السعودية اعترضت صاروخا بالستيا في سماء الرياض.
وتداول مستخدمون في موقع تويتر فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتراض الصاروخ الأربعاء.
صاروخ في الرياض— Anwar Helmi 🇸🇦 (@Anwar_Helmi) April 11, 2018
$الدفاع_الجوى يصد #صاروخا فوق #الرياض #الان pic.twitter.com/avlkrWYJsi
وكانت وكالات أنباء عالمية قد أفادت بسماع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في الرياض وتصاعد سحب الدخان وسط العاصمة السعودية.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن القوات السعودية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في مدينة أبها جنوبي المملكة.