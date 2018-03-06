بيونغ يانغ تبدي استعدادا لنزع سلاحها النووي

قالت كوريا الجنوبية الثلاثاء إن جارتها الشمالية وافقت على التخلص من أسلحتها النووية إذا ما ضمنت أمنها، وأبدت استعدادا لإجراء محادثات "صريحة مع واشنطن لتطبيع العلاقات".

وأوضح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ في سول الثلاثاء غداة زيارة نادرة إلى بيونغ يانغ التقى خلالها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، أن الأخير أبدى استعدادا لوقف التجارب النووية والصاروخية في حال وافقت الولايات المتحدة على إجراء حوار.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد شدد على أهمية أن تبدي كوريا الشمالية استعدادا لنزع سلاحها النووي قبل بدء أي محادثات مع نظام بيونغ يانغ.

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وكشف يونغ عن اتفاق الكوريتين على عقد قمة ثالثة بينهما في نهاية نيسان/ أبريل المقبل في بلدة بانمونجوم الحدودية التي تم فيها توقيع الهدنة بين الطرفين.

كما اتفق البلدان على إقامة خط ساخن بين قادتيهما لتخفيف التوتر العسكري وزيادة التنسيق بينهما.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية وافقت على وقف تجاربها النووية والصاروخية طوال فترة المحادثات.

وتعهدت بيونغ يانغ أيضا بتجنب استخدام الأسلحة النووية أو التقليدية ضد كوريا الجنوبية، حسب البيان.