خط اتصال ساخن بين زعيمي الكوريتين

فتحت الكوريتان خطا ساخنا بين قائديهما الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الشمالي كيم جونغ أون قبيل أسبوع من قمة نادرة بينهما تهدف إلى حل الأزمة النووية مع بيونغ يانغ، وذلك وفق ما أعلن المكتب الرئاسي في صول الجمعة.

وستربط قناة الاتصال بين الرئاستين في شطري شبه الجزيرة المقسمة.

وقال المسؤول الكبير في الرئاسة الكورية الجنوبية يون كون-يونغ إن الخط خضع لاختبار عبر مكالمة تجريبية ناجحة بين المشغلين استمرت أكثر من أربع دقائق.

وتأتي الخطوة في ظل تقارب مسجل في شبه الجزيرة الكورية شهد سلسلة من التحركات الدبلوماسية منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الشطر الجنوبي.

وسيعقد مون وكيم اجتماعا الجمعة في الطرف الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، سيكون ثالث قمة بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس معاهدة سلام، وهو ما ترك البلدين فعليا في حالة نزاع.

وتضغط صول من أجل التوصل إلى إعلان بأن الحرب انتهت كمقدمة للتوقيع على اتفاقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتوقع أن يعقد قمة مع كيم قريبا قد أعرب عن دعمه للتفاوض على معاهدة سلام بين الكوريتين.