رئيس كوريا الجنوبية يدعو لمزيد من المحادثات مع بيونغ يانغ

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الاثنين إلى إجراء المزيد من المحادثات واجتماعات القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال مون خلال اجتماع مع وزراء في تعليق على اللقاء الأخير مع كيم إن "أهم نتيجة للقمة الأخيرة بين الكوريتين هي أن الزعماء أصبحوا يتواصلون بسهولة".

وأضاف أن "الرؤساء باتوا يحددون موعدا بسهولة ويلتقون لمناقشة الأمور العاجلة من دون إجراءات معقدة ورسميات، وكأنه اجتماع عادي".

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وعقد الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن والشمالي كيم جونج أون اجتماعا مفاجئا السبت في قرية بانمونجوم الحدودية واتفقا خلاله على ضرورة انعقاد القمة الأميركية الكورية الشمالية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية الاثنين كما زادت أسهم شركات البناء والسكك الحديدية في كوريا الجنوبية بعدما أكدت واشنطن استئناف المحادثات مع بيونغ يانغ للإعداد للقمة في حزيران/ يونيو.

وكان ترامب قد أعلن الخميس إلغاء القمة، قبل أن يقول إن بالإمكان عقدها في موعدها.