إغلاق 'كلاوت'.. ضربة لعشاق شبكات التواصل

أعلن موقع "كلاوت" "KLOUT" الإلكتروني توجهه للإغلاق في الـ 25 من شهر أيار/مايو الحالي، في خبر غير سار لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

و"كلاوت" أول تطبيق إلكتروني أطلق في عام 2008 لقياس نشاط مستخدمي شبكات التواصل، ويقوم بوضع تصنيف وترتيب للمستخدمين تبعا لتأثيرهم على غيرهم من المستخدمين.

ولفهم أهمية هذا التطبيق لعشاق مواقع التواصل، فإن قوة المستخدم تقاس بمعيارين، الأول عدد متابعيه، والثاني نشاطه وتأثيره الذي يقاس بـ"كلاوت".

وقال الموقع في تغريدة نشرت على حسابه في تويتر: "لجميع متتبعينا، بعد دراسة متأنية قررنا إغلاق موقع "كلاوت" و"كلاوت سكور". الإغلاق سيكون في الـ 25 من أيار/مايو في عام 2018، كان لنا شرف خدمتكم، ونشكر لكم دعمكم المستمر خلال السنوات الماضية".

To all of our fans: after careful consideration we have decided to shut down the Klout website & the Klout Score. This will happen on May 25, 2018. It has been a pleasure serving you, and thank you for your ongoing support over the years. Details here: https://t.co/xCNdYachxF — Klout (@klout) May 10, 2018

وأرفقت التغريدة برسالة نشرها بيت هيس الرئيس التنفيذي لشركة "ليثيوم" التي استحوذت على "كلاوت" في 2014 بمبلغ 200 مليون دولار، جاء فيها "إن ليثيوم ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والتقنيات، والاستحواذ على كلاوت أعطى الشركة قيمة مضافة عالية على صعيد الذكاء الاصطناعي، ولكن كلاوت كخدمة منفصلة لم تعد ضمن استراتيجية الشركة على المدى الطويل".