مسؤول في البنتاغون: مجموعات تابعة للبيشمركة انتشرت في كركوك

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مجموعات تابعة لقوات البيشمركة الكردية انتشرت في محافظة كركوك بالتنسيق مع حكومة بغداد، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة".

وأشار المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن هذه المجموعات جرى انتقاؤها بدقة وأن غالبية عناصرها تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكانت قوات الأمن العراقية الاتحادية فرضت في تشرين الأول/أكتوبر سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، من بينها كركوك الغنية بالنفط.

وجاء ذلك ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

ونفى قائد شرطة كركوك علي كمال دخول قوات من البيشمركة إلى المحافظة، مشيرا في حديث لـ "راديو سوا" إلى أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب هي الوحيدة الموجودة في كركوك.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة كركوك آزاد جباري لـ "راديو سوا" إن قوات البيشمركة تتمركز حاليا على حدود المحافظة، مضيفا أن "الدولة العراقية بحاجة إلى خبرة البيشمركة... لدحر عدوان (تنظيم) داعش الإرهابي".

وكان التنظيم المتشدد تبنى قبل نحو أسبوعين خطف وقتل مجموعة من أفراد الشرطة الاتحادية، بعدما نصب مسلحون نقطة تفتيش وهمية أثناء الليل على الطريق بين بغداد وكركوك.