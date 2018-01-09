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محافظ: داعش دمر 116 من قرى كركوك

مقاتلون ضد داعش قرب كركوك -أرشيف

قال محافظ كركوك إن مناطق جنوبي وغربي المحافظة هي "الأكثر تضررا" بالمقارنة مع باقي المناطق التي كان داعش احتلها.

وأكد المحافظ راكان الجبوري أن ثلاثة سنين ونصف من "الاحتلال الداعشي" تسببت بتخريب البنى التحتية وتدمير أكثر من 116 قرية في تلك المناطق.

وبحسب المحافظ، فإن من "المستحيل" عودة سكان تلك المناطق إليها.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير الحويجة، جنوب غرب المحافظة في بداية أكتوبر/أيلول الماضي.

وبقيت الحويجة محتلة حتى بعد إعلان تحرير الموصل.

وسجلت تقارير استخبارية تواجدا لمجاميع مسلحة في المناطق الوعرة جنوب وجنوب غرب محافظة كركوك حتى بعد إعلان التحرير.

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