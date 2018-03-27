بكم بيعت ساعة الملك فاروق؟

بيعت ساعة الملك فاروق التي عرضت مؤخرا في مزاد دار كريستيز في دبي، بمبلغ قياسي تجاوز القيمة التي حددها خبراء الدار.

وقال بوب شو المتخصص في قسم الساعات بالدار إنه لم يفاجأ بالسعر، فهي من بين 281 ساعة فقط صممتها شركة "باتيك فيليب" السويسرية للساعات الفاخرة.

وتحمل الساعة التي صنعت عام 1944 نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة، ومن أوائل الساعات التي تضمنت كرونوغرافا بتقويم دائم.

وكانت دار كريستيز قد حددت سعرا ما بين 400 و800 ألف دولار للساعة، لكن الساعة بيعت بـ912 ألف دولار، تشمل علاوة المشتري التي سيحصل عليها دار المزادات.

وكان الملك فاروق الذي أطاحت به ثورة تموز/ يوليو 1952 من محبي اقتناء الساعات النادرة، وهي هواية ورثها عن والده الملك فؤاد.