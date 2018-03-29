من هي زوجة زعيم كوريا الشمالية؟

ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أصبحت حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرت إلى جوار زوجها خلال زيارته للصين.

وأشادت صحف ومواقع إلكترونية بأناقة المغنية السابقة واختيارها الأزياء التي ترتديها.

ويقال إن زوجة الزعيم الكوري الشمالي لديها شغف بالأزياء الغربية وشوهدت في أكثر من مناسبة وهي تحمل حقائب لعلامات تجارية عالمية شهير مثل ديور وشانيل.

لا توجد معلومات كافية عنها، فالمعلومات التي تأتي من هناك شحيحة، ولم يعلن أنها زوجة كيم إلا في 2012 ويعتقد أن عمرها 28 عاما، أي تصغره بحوالي أربعة أعوام، ولديهما ثلاثة أبناء، بحسب تقارير استخباراتية كورية جنوبية.

وقالت عدة تقارير إن ري تتحدر من عائلة تنتمي للنخبة، ويعتقد أن ري بيونغ تشول، وهو جنرال سابق في القوات الجوية ويظهر بجوار كيم خلال مناسبات إطلاق الصواريخ، جدها أو عمها الأكبر.

ويعتقد أنها كانت مغنية في أوركسترا يستخدمها النظام في أعمال الدعاية.

لا تظهر كثيرا لكن الزوجين شوهدا معا في المناسبات الرسمية، مثل الاحتفال بإطلاق صواريخ جديدة.

لا يعرف تاريخ زواجهما، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنهما تزوجا عام 2009 وأنها أنجبت طفلهما الأول العام التالي، وقالت تقارير أخرى إنهما التقيا خلال حفل موسيقي عام 2010.

ورجحت صحيفة واشنطن بوست أن يكون زواجهما قد تم بترتيب من عمة كيم، وقالت إن والده كيم جونغ إيل، بارك هذا الزواج.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن ري درست الغناء في الصين وكانت ضمن فريق التشجيع الكوري الشمالي الذي زار الجارة الجنوبية عام 2005 خلال منافسة رياضية.

توارت عن الأنظار مطلع هذا العام لعدة شهور، ورجحت تقارير أنها كانت حاملا في طفلهما الثالث ووضعته.

في عام 2013، زار لاعب كرة السلة الأميركي السابق دنيس رودمان كوريا الشمالية والتقى هناك كيم وزوجته، حسبما صرح من قبل، وقال إنه حمل بنفسه ابنتهما الثانية.

وتكهنت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن ري ربما تعرضت لضغوط من أجل إنجاب طفل ثالث على أمل أن يكون ذكرا حتى يرث عرش والده.



