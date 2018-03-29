عاصفة تشل الحركة في الخرطوم

أرغمت عاصفة ترابية ضربت الخرطوم الخميس على إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس بالعاصمة السودانية ومناطق مجاورة.

وقال المتحدث باسم مطار الخرطوم محمد مهدي إن السلطات أغلقت مطار العاصمة التزاما بتحذير أصدرته مصلحة الأرصاد، مرجحا أن يبقى مغلقا حتى إشعار آخر.

وأوضح مهدي أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة، قادمتين من القاهرة والكويت إلى بورتسودان.

وقال سكان أن مستوى الرؤية كان منخفضا إلى حد كبير. وأشارت مواطنة في اتصال مع موقع "الحرة"، إلى أن التحوطات والإنذارات المبكرة من جانب السلطات حدت من الأضرار التي كانت يمكن أن تحدث جراء العاصفة الترابية، خاصة لمن يعانون من مضاعفات تنفسية.

وأضافت أن قدوم العاصفة ليلا أسهم أيضا في تجنب وقوع خسائر.