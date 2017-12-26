السودان يخفض قيمة الجنيه أمام الدولار

من المقرر أن يخفض السودان عملته إلى 18 جنيها أمام الدولار في كانون الثاني/ يناير، وفق ما أفاد به وزير المالية محمد عثمان الركابي لوكالة رويترز الثلاثاء.

ويبلغ سعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه السوداني 6.7 جنيها.

وأضاف الركابي أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي ويقع تحت ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقفر سعر الدولار في السوق السوداء (غير الرسمية) لتصل قيمته إلى حوالي 27 جنيها سودانيا.

وكان سعر العملة المحلية قد انخفض بصورة كبيرة أمام الدولار منذ أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما شجع التجار على الاستيراد وأدى إلى نقص العملة الصعبة لدى القنوات المالية الرسمية في السودان.

ويضطر الأفراد والشركات إلى اللجوء للسوق غير الرسمية لسد احتياجاتهم من الدولار.

وفرضت الحكومة السودانية قيودا على الواردات وما وصفته بـ"السلع الفاخرة"، موجهة العملة الصعبة إلى "قطاعات تدعم نمو الاقتصاد المحلي".