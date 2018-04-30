هجوم انتحاري مزدوج في كابل

قضى 25 شخصا على الأقل بينهم صحافيين في هجومين انتحاريين استهدفا مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل خلال ساعة الذروة الصباحية الاثنين.

وأوضحت السلطات إن انتحاريا يقود دراجة نارية فجر نفسه قرب المقر في قطاع شاش داراك، وما أن تجمعت وسائل الإعلام والناس حول موقع الانفجار، فجر انتحاري آخر نفسه وسط مجموعة من الصحافيين والمصورين.

وتضم المنطقة المستهدفة مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسفارات أجنبية.

وأصيب 27 شخصا بجروح في الهجومين اللذين تبناهما داعش.

وقالت لجنة سلامة الصحافيين الأفغان إن ثمانية صحافيين محليين قضوا في التفجير الثاني، بينما أصيب ستة آخرون على الأقل بجروح.

ومن بين الصحافيين القتلى رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابل شاه ماراي.

وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في آذار/مارس حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب.