انتحاري يستهدف علماء دين في كابل

قال مسؤولون أمنيون أفغان الاثنين إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه قرب تجمع لعلماء دين في كابل، بعد وقت قصير من إصدارهم فتوى تحرم هذا النوع من الاعتداءات.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إن المهاجم فجر نفسه خارج خيمة "لويا جيرغا" حيث يجتمع عادة كبار رجال الدين وعدد من مسؤولي الحكومة.

وأشار إلى أن الاعتداء "وقع في الخارج" عندما كان المشاركون يغادرون الخيمة التي التقوا فيها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار سلسلة تفجيرات وقعت في كابل خلال الشهور الأخيرة وسقط إثرها عشرات.