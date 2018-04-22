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هجوم انتحاري عنيف في كابل

مخلفات تفجير سابق في كابل

قضى 31 شخصا وأصيب 54 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابل صباح الأحد.

وقال قائد شرطة كابل الجنرال داوود أمين إن المهاجم فجر نفسه وسط المدنيين الذين تجمعوا لتسلم بطاقات الهوية الوطنية في حي دشت برتشي الذي تسكنه أغلبية شيعية.

دوى الانفجار في شتى أنحاء المدينة، حيث تحطمت نوافذ منازل على بعد أميال من موقع الانفجار.

أغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، ولم يسمح إلا بدخول سيارات الإسعاف.

وتبنى داعش الهجوم.

وهو أول هجوم يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الأول/أكتوبر، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان/أبريل.

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