يوفنتوس ومانشستر سيتي يتأهلان لربع نهائي دوري الأبطال

حجز يوفنتوس الإيطالي الأربعاء مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه توتنام الإنكليزي بنتيجة 2-1 بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لتوتنام في الشوط الأول، قبل أن يعادل الأرجنتيني غونزالو إيغوايين النتيجة ليوفنتوس في الشوط الثاني ثم يسجل مواطنه باولو ديبالا هدف الفوز.

وفي مباراة أخرى تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي للدور ذاته رغم الخسارة أمام ضيفه بازل السويسري بنتيجة 2-1 بفضل فوزه ذهابا برباعية نظيفة.

وتقدم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لمانشستر سيتي فيما سجل لبازل النرويجي محمد اليونسي والسويسري مايكل لانغ.