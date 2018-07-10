جاستن بيبر يؤكد خطبته

أكد المغني الكندي جاستن بيبر (24 عاما) صحة التقارير التي تحدثت عن أنه خطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين (21 عاما).

وكتب في حسابه على إنستغرام أنه كان سينتظر بعض الوقت للإعلان عن خطبته، لكن الخبر انتشر سريعا.

كتب بيبر أنه مولع بحبها، وتعهد بأنه سيقود "العائلة بشرف ونزاهة" وأشار إلى أن "يسوع" سيكون مرشده في كل تصرفاته.

وكانت تقارير قد تحدثت عن خطبتهما مطلع هذا الأسبوع. وذكرت محطة إي نيوز أن بيبر وبالدوين أعلنا خطبتهما يوم السبت خلال رحلة.

وقالت محطة سي إن إن الإخبارية التلفزيونية إن بيبر وبالدوين كانا يتواعدان في 2016 ثم انفصلا الشهر الماضي، قبل أن يظهرا علانية معا مرة أخرى، ما أدى إلى تكهنات من المعجبين بأنهما يتواعدان مجددا.

وذكرت الشبكة أن تغريدة للممثل ستيفن بالدوين، والد هايلي، أشارت على ما يبدو أيضا إلى هذه الخطوبة عندما كتب "دائما قم بالصلاة لمشيئة الرب. إنه يتحرك في قلب كل من جاستن بيبر وهايلي بالدوين".