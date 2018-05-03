اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تزايد خطورة "مهنة المتاعب"

الثلاثون من نيسان الفائت، كان يوما غير عادي عند الصحافيين، حين صدموا بمقتل 10 زملاء لهم في هجمات منفصلة بأفغانستان.

تلك الهجمات جاءت قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة، لترفع عدد الصحافيين القتلى في 2018 إلى 32، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.

في الثالث من أيار كل عام يعمد الصحافيون إلى تذكير العالم بالمخاطر التي تواجههم أثناء عملهم في مناطق النزاع، وتحذر المنظمات الحقوقية من تضييق الحريات الذي تمارسه الأنظمة السياسية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة له الخميس، الحكومات إلى احترام حرية الصحافة "لأنها ضرورية لبناء مجتمعات تتسم بالشفافية"، مؤكدا أهمية سن قوانين لحماية الصحافة الحرة ومحاسبة من يتعرض للصحافيين بالأذى.