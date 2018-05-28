مسؤول أردني: روسيا لن تسمح للأسد بخرق الهدنة في الجنوب

قال الأردن الاثنين إنه يناقش التطورات في جنوب سورية مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" التي أقيمت العام الماضي بعد جهود وساطة منها وساعدت في الحد من العنف.

وأوضح مسؤول أردني رفيع المستوى لوكالة أنباء رويترز طالبا عدم نشر اسمه، أن الدول الثلاث اتفقت على ضرورة الحفاظ على المنطقة كخطوة مهمة "لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سورية".

وأضاف المسؤول أن بلاده على ثقة بأن "روسيا لن تسمح لنظام الرئيس بشار الأسد بأن تدمر اتفاق وقف إطلاق النار في المناطق الواقعة في جنوب سورية".

وقلصت هذه الهدنة، وهي أول مسعى أميركي لحفظ السلام في الحرب السورية في عهد الرئيس دونالد ترامب، العنف في منطقة حساسة على وجه الخصوص تشمل مناطق سورية على الحدود مع إسرائيل.

وكانت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية قد أكدت لـ"الحرة" الاثنين وجود تفاهمات بين تل أبيب وموسكو حول الوضع الأمني في سورية.

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