الأردن.. اعتقال 17 خططوا لتنفيذ هجمات

قالت السلطات الأردنية الاثنين إنها فككت خلية خططت لتنفيذ هجمات متزامنة في المملكة تستهدف مواقع أمنية وعسكرية وتجارية ورجال دين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن دائرة المخابرات العامة تمكنت "بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة من إحباط مخطط إرهابي كبير من تدبير خلية مؤيدة لداعش خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017".



وذكرت الوكالة أن السلطات اعتقلت 17 عنصرا متورطا وضبطت أسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها في الهجمات.



وأضافت أن التحقيقات مع المعتقلين كشفت أن الخلية أعدت "خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وأجرت عمليات استطلاع ومعاينة للأهداف، ومن أهمها مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين".



وحسب بترا، فإن الخلية سعت للحصول على دعم مالي لتنفيذ اعتداءاتها من خلال "عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات".

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة سلسة من التهم للمعتقلين تشمل "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية". وسيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء إجراءات التحقيق.