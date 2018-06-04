الأردن.. الملقي يقدم استقالته

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته إلى العاهل عبد الله الثاني عقب سلسلة احتجاجات شعبية على مشروع قانون أقرته الحكومة يرفع ضريبة الدخل.

وكان الملك قد استدعى الملقي إلى قصر الحسينية.

ويأتي هذا فيما يعتزم مجلس النواب الأردني تقديم طلب إلى الملك الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، فيما أعلنت الشرطة اعتقال العشرات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله إن "لدى المجلس رغبة كبيرة في رد تعديلات قانون الضريبة"، التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.

وأضاف أن "رد القانون سيسهم في نزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وكانت مصادر سياسية قد توقعت أن يطلب العاهل الأردني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة الاثنين في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.

اعتقال محتجين

ويأتي هذا فيما قالت الشرطة الأردنية إن 60 شخصا اعتقلوا نتيجة مخالفتهم القوانين ومهاجمة قوات الأمن والدرك وتخريب الممتلكات العامة أثناء الاحتجاجات الأخيرة.

وأفاد قائد الشرطة فاضل الحمود في مؤتمر صحافي بأن"42 من أفراد الأمن أصيبوا، لكن الاحتجاجات بقيت تحت السيطرة".

وحسب السلطات، فإن الشرطة ضبطت أسلحة كان يحملها بعض المشاركين في الاحتجاجات.

واعتقلت أجهزة الأمن أيضا خمسة أشخاص يحملون الجنسية السورية شاركوا في الاحتجاجات عمان وإربد والمفرق.

وشهدت عمان مساء الأحد تجمع مئات المحتجين في محيط مبنى رئاسة الوزراء، وطالبوا برحيل الحكومة على خلفية قراراتها الاقتصادية الأخيرة، فيما أظهرت صور مواجهات بين متظاهرين وعناصر أمن.