احتجاجات الأردن.. دعوة لإضراب عام

تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأردنية عمان الأحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، بالتزامن مع دعوة أطلقها الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس النواب إلى قيادة "حوار وطني شامل" حول مشروع القانون.

ودعت النقابات المهنية الأردنية إلى تنظيم إضراب عام الأربعاء المقبل في جميع أنحاء المملكة "وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة بخصوص سحب قانون ضريبة الدخل".

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس إنه "سيتم رفع رسالة إلى الملك ومناشدته التدخل في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".

كما نظم عدد من طلاب الجامعة الأردنية في عمان وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقانون ضريبة الدخل وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وكان العاهل الأردني قد دعا السبت الحكومة ومجلس الأمة، بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان، إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".

وشهدت العديد من المدن الأردنية من بينها العاصمة عمان مساء السبت تظاهرات قام على إثرها محتجون غاضبون بإغلاق بعض الطرق في عدد من المناطق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محتجين جددوا اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء في عمان، فيما تظاهر المئات في الكرك ومعان والمفرق والسلط والزرقاء وغيرها من المحافظات والمدن.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مؤخرا ستقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض أعباء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة.