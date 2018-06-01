تجدد الاحتجاجات في الأردن

شهدت العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى في محافظات المملكة مساء الجمعة وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة الغد الأردنية إن المشاركين طالبوا بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وأطلق المشاركون هتافات تطالب بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.

وأغلق المحتجون في عمان طريق المطار قبل أن تتدخل قوات الدرك وتعيد فتحه. في حين تجمع محتجون آخرون بين الدوارين الثالث والرابع بعد منع الأمن وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء.

وفي البلقاء أغلق محتجون الطريق الرئيسي وسط مدينة السلط بشكل كامل فيما أغلق متظاهرون طريق السلط - الأغوار بالإطارات المشتعلة ما استدعى تدخل قوات الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع وهو ما دفع المتظاهرين للرد برشقهم بالحجارة.

وفي إربد أغلق محتجون عددا من الطرق في المحافظة منها طريق عمان-إربد والطريق الرئيسي بين منطقتي صما والطيبة بالحجارة و الإطارات المشتعلة.

وامتدت الاحتجاجات لتشمل جرش والعقبة والزرقاء ومعان والمفرق ومادبا وعجلون والكرك والطفيلة.

وتواصلت الاحتجاجات رغم أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أمر الحكومة في وقت مبكر الجمعة بتجميد قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء في يونيو/حزيران عقب احتجاجات شارك فيها مئات الأردنيين.

اقرأ أيضا: عقب احتجاجات.. العاهل الأردني يجمد قرار رفع أسعار المحروقات

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن رئيس الحكومة هاني الملقي قال في رسالة إلى الوزراء: "بإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا".