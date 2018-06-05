واشنطن: ندعم حق الأردنيين في التعبير وجهود الحكومة في الإصلاح

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة مستمرة في متابعة الوضع في الأردن في ضوء التظاهرات الأخيرة، مؤكدا دعم واشنطن لجهود الحكومة الإصلاحية وحق الأردنيين في التعبير عن أنفسهم.

وقال المسؤول الذي تحدث مع قناة الحرة "ندعم جهود الحكومة الأردنية التي تسعى إلى إصلاح مالي وسنستمر في العمل مع الملك عبد الله الثاني والحكومة الجديدة حول وسائل لتعزيز أمن كل الأردنيين وازدهارهم في المستقبل".

وشدد المسؤول الأميركي على أن "الولايات المتحدة تدعم حق كل الأردنيين في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضاف أن "الأردن شريك حيوي ولا غنى عنه في العديد من القضايا التي تثير مخاوف البلدين. ويلعب دورا محوريا في دعم وحماية الأهداف الأميركية عبر شراكته مع الولايات المتحدة في الحملة العالمية لهزيمة داعش والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية".

يذكر أن المملكة تشهد منذ أيام مظاهرات في عدة محافظات احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الذي كان مزمعا طرحه على مجلس النواب، وأدت إلى استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي الاثنين.