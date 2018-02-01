الأردن يقطع علاقاته مع كوريا الشمالية

أعلن الأردن، الخميس قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال مصدر حكومي أردني إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني الخميس.

وتم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

وقد قطعت مصر الصيف الماضي علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، كما أعلنت الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.