تعيين سفير إسرائيلي جديد في الأردن

أعلنت إسرائيل تعيين سفير جديد لها في الأردن بعد أشهر من التوتر بين البلدين على خلفية مقتل أردنيين برصاص حارس أمن إسرائيلي داخل حرم السفارة بعمان.

السفير الإسرائيلي الجديد عمير فايسبرود يشغل حاليا منصب مدير مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في السابق مناصب دبلوماسية في المغرب والأردن والأمم المتحدة.

ووقعت حادثة القتل في تموز/يوليو الماضي، وقالت السفارة الإسرائيلية حينها إن حارسها تعرض إلى الطعن من عامل أردني في شقة سكنية تتبع للسفارة، ما اضطره لإطلاق النار وقتل المهاجم. وقتل صاحب الشقة في إطلاق النار أيضا على سبيل الخطأ فيما يبدو. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن تصرف الحارس كان في إطار الدفاع عن النفس.

وتسبب هذا الحادث في توتر شديد بين البلدين، استدعى مغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية عمان.

وفي كانون الثاني/يناير أعربت إسرائيل عن أسفها الشديد للحادثة وقدمت اعتذارا لعمان.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعت عام 1994.