الأردن.. إحباط مخطط لاستهداف مصالح أجنبية

أحبطت المخابرات الأردنية في الآونة الأخيرة عدة مخططات إرهابية لداعش في المملكة بينها واحدة ضد السفارة الأميركية في عمان وأخرى تستهدف رجال أعمال إسرائيليين خلال زيارتهم للأردن، وفق ما أفادت به صحيفة الرأي شبه الرسمية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين المستهدفين ممن يرتادون مصنع الزي للألبسة. وأوضحت أن الأهداف الأخرى التي سعت الخلية لضربها تشمل قناة رؤيا الإخبارية والعاملين فيها ومركز المبادرات الفرنسي، وملهى ليليا في منطقة الشميساني بعمان، وأنفاق شركة الفوسفات القريبة من مبنى مخابرات الرصيفة، وكنيسة في منطقة ماركا.

ونشرت الصحيفة تفاصيل عن الخلية التي كانت مؤلفة من 17 شخصا تراوحت أعمارهم بين 21 و46 عاما، كشفتها وفككتها أجهزة المخابرات الأردنية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويواجه عناصر الخلية تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي.