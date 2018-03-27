الأردن يدخل غينيس بأكبر فسيفساء شمعية في العالم

تمكن الأردن من دخول النسخة القادمة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك عن فئة "أكبر فسيفساء شمعية"، مطلع الأسبوع الحالي.

تم تصميم الفسيفساء الشمعية بالتزامن مع احتفال العالم بساعة الأرض، بتنظيم من الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة. وعرضت في منطقة قلعة عمان التاريخية، بحضور ممثل من موسوعة غينيس للأرقام القياسية ومسؤولين أردنيين.

ونشرت صفحة الجمعية على فيس بوك مقابلة مع ممثل كتاب غينيس للأرقام القياسية، أحمد جبر، قال فيها "كنت متواجدا اليوم لأجل التحكيم في الرقم القياسي المعنون بأكبر فسيفساء شمعية".

وأضاف ممثل الموسوعة "اليوم طلب منهم عمل 100 متر مربع، وعملوا أكثر من ذلك وطبقوا جميع شروط رقم قياسي عالمي لغينيس وأنجزوا 112.4 مترا مربعا".

وأوضحت مديرة العلاقات العامة في الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة، منى الطاق، لوسائل إعلام أردنية أن اللوحة تم تصميمها على شكل شعار ساعة الأرض، وهي "مصنوعة من الشمع، وفيها 11440 شمعة".