الأردن يدعو الى استئناف ضخ الغاز المصري

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشه إن ضخ الغاز المصري إلى بلاده يجب أن يستأنف في مطلع 2019.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية السبت، فقد أطلع الخرابشه وزير البترول المصري طارق الملا على وضع قطاع الطاقة في المملكة وجهود وزارته لتعزيز مصادر الطاقة المحلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

واستعرض الملا خلال المحادثات التي أجريت في عمان، التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية للتعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط خاصة (حقل ظهر) وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات.

وشهد الوزيران بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعي في الأردن بكميات تعاقدية تبلغ 3.2 مليون قدم مكعب في اليوم.

وكان تصدير الغاز الطبيعي المصري للأردن قد توقف في أيار/مايو 2014، عقب تفجير مسلحين خط الغاز في شمال سيناء.

وتقدر بيانات رسمية كلفة انقطاع الغاز الطبيعي المصري عن الأردن بحوالي 6 مليارات دولار.