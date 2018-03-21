السجن لأردنيين خططا لتفجير ثلاث سفارات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بسجن أردنيين اثنين عشرة أعوام بعد إدانتهما بالتخطيط لتفجير سفارات روسيا وإسرائيل وإيران في عمان.

وحكم القاضي على المتهمين العشرينيين أيضا بالأشغال بعد إدانتهما بـ"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش و"خططا لتفجير السفارات الروسية والإسرائيلية والإيرانية في عام 2016 بواسطة عبوات متفجرة" وقاما بـ"إجراء تجارب عليها".

وتمكنت أجهزة الأمن الأردنية من القبض عليهما في الثامن من آذار/مارس 2016.

وشدد الأردن اعتبارا من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.