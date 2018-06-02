الحكومة الأردنية: لن نسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي السبت إنه لن يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، رغم مطالبات عدة نقابات مهنية واحتجاجات.

وأضاف الملقي أن الحكومة ستستمر في الحوار مع النقابات المهنية التي تمثل العاملين بالقطاعين العام والخاص، وستترك لمجلس النواب البت في مشروع القانون.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض أعباء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع.

ويأتي مشروع القانون ضمن خطة مدعومة من صندوق النقد الدولي لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة من جانبه إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.