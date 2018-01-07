إخلاء جزئي لإحدى صالات مطار جي أف كي بنيويورك

أخلت سلطات مطار جي أف كي الدولي بمدينة نيويورك الأحد صالة رقم 4 جزئيا بسبب وجود تسرب للمياه، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت سلطات المطار في تغريدة إن "تسرب المياه في صالة 4 بمطار جي أف كي أدى إلى توقف قدوم الرحلات الدولية إلى الصالة".​

A water main break at Terminal 4 at JFK Airport has led to a shutdown of international flights into the terminal. Passengers are urged to contact their airlines for specific flight information. — Kennedy Airport (@JFKairport) January 7, 2018

وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الصالة فيما لم تفصح سلطات المطار عن أسباب تسرب المياه.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن 50 رحلة ألغيت الأحد في مطار جي أف كي ونحو 200 تم تأجيلها بسبب موجة برد قارسة وأجواء مضطربة تعصف بمنطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام أميركية