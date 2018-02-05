باول يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للاحتياطي الفدرالي

أدى جيروم باول الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ16 للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

ويتولى باول (63 عاما) رئاسة المصرف المركزي الأميركي، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي.

وقال باول إن الإصلاحات المصرفية التي تمت منذ الأزمة المالية في 2008 زادت من قوة قطاع المال.

وكان الخبير المصرفي انضم إلى الاحتياطي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2012.

وباول من مواليد واشنطن في الرابع من شباط/فبراير 1953 وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد ونال شهادة في العلوم السياسية من جامعة برنستون (نيو جيرسي) وأخرى في الحقوق من جامعة جورج تاون (واشنطن).