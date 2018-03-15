جهاد عبدو يضرب عن الطعام من أجل سورية

أطلق نجم الدراما السورية جهاد عبدو وزوجته الفنانة التشكيلية فادية عفاش اليوم دعوة لإضراب مفتوح عن الطعام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السابعة لاشتعال فتيل الأزمة في بلاده، وذلك تضامنا مع ضحايا تلك الأزمة من الأبرياء.

في فيديو لا يكسر صمته سوى مؤثر صوتي لنبضات قلب تمت إضافته في الخلفية، يظهر النجم وزوجته يحملان لافتات تسنتكر استمرار الحرب في سورية لمدة سبع سنوات، تحمل دعوة لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى هذا "التعبير السلمي" للتضامن مع الضحايا والمطالبة بوقف "حمام الدم" في سورية.

تقول اللافتات:

لقد مرت سبع سنوات على القتل المستمر في سورية. فترة أطول من الحرب العالمية الثانية.

نعلن اليوم #إضراب_عن_الطعام ونطلب #وقف_القتل_في_سورية.

هذا الإضراب هو تعبيرنا السلمي على وقوفنا مع كل الضحايا التي خُنق صوتها.

ندعوك لتنضم إلينا لطلب وقف حمام الدم في سورية.

#احمي_المدنيين

وأرفق عبدو بالفيديو المنشور عبارة "الرجاء المشاركة ولو ليوم واحد للتعبير عن وقوفك مع المدنيين السوريين الذين يقتلون ويشردون ويهجرون، شارك وقوفك مع من كتم صوته".

شارك عبدو في أعمال جماهيرية عدة، وعُرف بشخصية رياض في باب الحارة، قبل أن يغادر دمشق نحو الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2011، بالتزامن مع بداية الأزمة في وطنه.

عقب لجوئه في الولايات المتحدة، شارك عبدو بمجموعة من الأعمال الهوليوودية، كان أبرزها فيلم "ملكة الصحراء"، الذي لعب فيه دورا رئيسيا إلى جانب النجمة العالمية نيكول كيدمان. كما تمكن من الوصول إلى نهائيات الموسم الأخير من الأوسكار، وذلك عن دور البطولة الذي لعبه في فيلم "Facing Mecca".

أما زوجته فادية عفاش، فهي محامية وفنانة تشكيلية سورية، تقيم معه في الولايات المتحدة، وتنشط في مجالات حقوق الإنسان واللاجئين. تزوجت من عبدو عام 2006.