ياباني لترامب: أرجوك أعد لي شقيقتي

تتابع اليابانية ميسا موريموتو بترقب أخبار القمة التي ستنعقد الثلاثاء بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أمل أن تجتمع بشقيقتها التوأم ميهو بعد أكثر من 30 عاما على اختفائها.

ميهو كانت واحدة من 13 يابانيا ويابانية اعترفت كوريا الشمالية باختطافهم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

خمسة من هؤلاء عادوا لبلدهم، لكن طوكيو تعتقد أن مئات آخرين ربما خطفوا. وبالنسبة لأهالي المختطفين، فهم منذ أكثر من ثلاثة عقود يعيشون على أمل عودة ذويهم كلما تحسنت الروابط بين طوكيو وبيونغ يانغ، ويتبدد هذا الأمل كلما زاد التوتر بين البلدين.

والآن تشعر ميسا (54 عاما) وآخرين بتفاؤل حذر أملا في أن تثمر القمة المقررة بين ترامب وكيم عن أنباء بشأن شقيقتها.

وقالت ميسا إن الضغط الأميركي يمكن أن يحدث تغييرا، مشيرة إلى ثلاثة أميركيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية وأطلق سراحهم في أيار/مايو الفائت، حسب رويترز.

وأضافت أن "ترامب حين أصبح رئيسا شعرت بالقلق صراحة مما قد يحدث، لكنه شخص واضح جدا ومباشر، لذلك فإن رسالته ربما تكون سهلة جدا ومفهومة بالنسبة لكوريا الشمالية".

وأوضحت أن "التوتر يمكن أن يحدث تأثيرا سيئا جدا. لكني لو استسلمت وفقدت الأمل سينتهي كل شيء. لا بد أن أتشبث بالأمل".

ياباني آخر اختار التوجه برسالة مباشرة إلى الرئيس ترامب، تاكويا يوكوتا قال لشبكة "سي بي أس" الأميركية الخميس مخاطبا ترامب" أرجوك أعد لنا شقيقتي والضحايا اليابانيين الآخرين".

وأضاف "أنت أمل أسرتنا الوحيد، نحن نؤمن أنك الوحيد القادر على ذلك".

شقيقته ميغومي اختطفت من أمام مدرستها عام 1977، وحسب الشبكة الأميركية فقد علمها مختطفوها اللغة الكورية وأجبروها على تعليم اللغة والثقافة اليابانية لجواسيس كوريين شماليين.

ولا يقتصر الأمر على أهالي المختطفين كميسا وتاكويا، فرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يصل الخميس للقاء ترامب قبيل انعقاد القمة قال للصحافيين إنه ينوي حث الرئيس الأميركي على إثارة المسألة في مباحثاته مع كيم.

وقال: "أريد أن أكون على توافق مع الرئيس ترامب قبل انعقاد أول قمة أميركية-كورية شمالية لكي نتمكن من دفع القضايا النووية والصاروخية للأمام، والأهم قضية المختطفين".