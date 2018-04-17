كوريا الشمالية تتصدر محادثات ترامب وآبي

يستقبل الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مارالاغو بولاية فلوريدا حيث يبحثان عدة ملفات على رأسها كوريا الشمالية ومواقف زعيمها كيم جونغ أون الذي يفترض أن يلتقيه الرئيس الأميركي خلال أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن محادثات ترامب وآبي ستركز خصوصا على الاستعداد للمناقشات مع كوريا الشمالية.

وأفاد مسؤول أميركي بأن "الاستعدادات جارية" للقاء ترامب وكيم، مؤكدا أن الموعد الذي تحدث عنه الرئيس وهو "أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو" لا يزال قائما.

وتستمر زيارة رئيس الوزراء الياباني يومين.