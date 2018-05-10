Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

الأمن الإيطالي يعتقل 14 عربيا بقضايا إرهاب

عناصر في الشرطة الإيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية الخميس تفكيك خليتين شكلهما أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات إرهابية في سورية.

وتتألف الخلية الأولى التي فككت في مدينة سردينيا من أربعة من أصول سورية ومغربية متهمين بالانضمام إلى خلية دعم لجبهة النصرة، الذراع السابق للقاعدة في سورية.

ووفقا للسلطات، فإن الخلية الثانية كانت في مدينة بريشيا وضمت 10 سوريين متهمين بـ"تشكيل عصابة أشرار في عدة بلدان" هدفها القيام بطريقة "مسيئة" بخدمات دفع أموال في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك في تركيا.

وأوضحت في بيان أن "اثنين من المعتقلين متهمان أيضا بتمويل الإرهاب".

وفككت إيطاليا عدة خلايا من هذا النوع خلال الفترة الماضية، كانت معظمها تسعى إلى تجنيد أو تمويل عناصر تنتمي لمجموعات متطرفة في الشرق الأوسط.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG