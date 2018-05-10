الأمن الإيطالي يعتقل 14 عربيا بقضايا إرهاب

أعلنت السلطات الإيطالية الخميس تفكيك خليتين شكلهما أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات إرهابية في سورية.

وتتألف الخلية الأولى التي فككت في مدينة سردينيا من أربعة من أصول سورية ومغربية متهمين بالانضمام إلى خلية دعم لجبهة النصرة، الذراع السابق للقاعدة في سورية.

ووفقا للسلطات، فإن الخلية الثانية كانت في مدينة بريشيا وضمت 10 سوريين متهمين بـ"تشكيل عصابة أشرار في عدة بلدان" هدفها القيام بطريقة "مسيئة" بخدمات دفع أموال في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك في تركيا.

وأوضحت في بيان أن "اثنين من المعتقلين متهمان أيضا بتمويل الإرهاب".

وفككت إيطاليا عدة خلايا من هذا النوع خلال الفترة الماضية، كانت معظمها تسعى إلى تجنيد أو تمويل عناصر تنتمي لمجموعات متطرفة في الشرق الأوسط.