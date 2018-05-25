تركيا.. فصل عميد كلية زارها منافس أردوغان

قرر مجلس التعليم العالي في تركيا فصل عميد كلية من منصبه، بعد يوم من سماحه لمرشح رئاسي منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الكلية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وقال عميد كلية جره باشا للطب في جامعة إسطنبول علاء الدين دوران إنه كان تلقى تعليمات بعدم السماح لمحرم إنجه مرشح حزب الشعوب الجمهوري بدخول مبنى الكلية.

وزار إنجه جامعة إسطنبول دعما لاحتجاج الطلاب والأكاديميين على قرار حكومي بتقسم الجامعة.

وندد المرشح الرئاسي التركي بفصل عميد الكلية.

وتعرض مئات الأكاديميين الأتراك إلى الفصل بعد محاولة انقلاب 2016 وسط حملة حكومية على موظفي الحكومة والشرطيين وضباط الجيش.