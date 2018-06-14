إبراهيم عيسى ينال جائزة نجيب محفوظ عن رواية "رحلة الدم"

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

أبدى الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى سعادته بفوزه بجائزة نجيب محفوظ عن رواية "رحلة الدم" مناصفة مع الروائي صبحي موسى عن رواية "نقطة نظام".

وتأتي الجائزة، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، قبل عدة أشهر من صدور الجزء الثاني من الرواية تحت اسم "حروب الرحماء" وتحكي عن مرحلة "ما بعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة وحتى مرحلة التحكيم"، وفق ما كشف إبراهيم عيسى لـ"موقع الحرة".

وقال عيسى لـ"موقع الحرة": "سعادتي تأتي من أنها جاءت من الدولة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة الذي يمثل صفوة المثقفين وهذا معناه أن الدولة تمنح محتوى الرواية والجرأة في التناول جائزة، وهذا يساعد في مواجهة التطرف والإرهاب ومحاربة حرية الرأي والتعبير والتقييد، كما أنها تحمل اسم نجيب محفوظ وهو بالنسبة لي وكثير من الأدباء في الوطن العربي قيمة كبيرة وعظيمة ورمز واسمه يضيف لي الكثير وفخر أن يرتبط اسمه بإحدى رواياتي".

رواية "رحلة الدم.. القتلة الأوائل" التي صدرت عام 2016 في 700 صفحة تتناول في سرد روائي سلس أحداثا مشوقة وعواطف شخصيات حقيقية عاصرت الفترة التي تلت وفاة الرسول وصراعات المسلمين الأوائل. وتتطرق إلى فتح مصر واغتيال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وتدعو إلى إعادة النظر في التاريخ الإسلامي.