نتانياهو: سنتحرك ضد إيران إذا استدعت الضرورة

حذرت إسرائيل الأحد من مغبة تنفيذ أذرع إيران في المنطقة هجمات ضدها، مجددة رؤيتها بأن إيران أكبر تهديد للعالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، إن لديه رسالة "للطغاة في طهران: لا تختبروا عزم إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني "بلف حبل الإرهاب حول عنقنا".

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وأوضح نتانياهو أن إسرائيل ستتحرك ضد إيران أذا استدعت الضرورة، وليس فقط ضد أذرعها في المنطقة.

وكان نتانياهو يتحدث وهو يلوح بقطعة معدنية قال إنها ما تبقى من طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من سورية واخترقت الحدود قبل أن تسقطها الدفاعات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.