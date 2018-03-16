فلسطيني يدهس جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة ميفو دوتان غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأشار حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر إلى أن فلسطينيا دهس مجموعة من الجنود، وقال إن الجاني أصيب في العملية ونقل إلى المستشفى، ويجري استجوابه حاليا:

A Palestinian terrorist ran over IDF soldiers who were securing routes adjacent to the community of Mevo Dotan, west of Jenin. The terrorist was injured and was taken to the hospital. He is being questioned. IDF troops are searching the area — IDF (@IDFSpokesperson) March 16, 2018

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني استخدم دراجة نارية في الهجوم.

يذكر أن عدة حوداث دهس مماثلة نفذها فلسطينيون وقعت خلال السنوات الماضية خاصة في عام 2015.