إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحماس

قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحركة حماس على حدود شمال قطاع غزة الخميس، ردا على انفجار عبوات ناسفة على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

واعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوات ناسفة عدة انفجرت في وقت مبكر الخميس على طول السياج الأمني مع غزة، من دون أن توقع إصابات.

وأوضح أن دبابات متمركزة في الأراضي الإسرائيلية ردت بقصف مواقع لحماس داخل القطاع. وحمل الجيش الإسرائيلي حماس المسؤولية عن جميع "الأعمال الإرهابية" التي تنفذ في القطاع الخاضع لسيطرتها.

وقال مصدر أمني في غزة فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن عدة قذائف مدفعية إسرائيلية استهدفت نقطة رصد في منطقة شرق جباليا، وأحدثت أضرارا من دون إصابات.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس في آب/أغسطس 2014 بعد عملية إسرائيلية واسعة في القطاع استمرت 50 يوما.

وتعرض الاتفاق تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.